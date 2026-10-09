O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, superou a lenda de seu antecessor Mohammed Al-Sahlawi, após marcar um gol contra o Al-Diriyah pela liga Roshn saudita.
O Al-Nassr venceu o Al-Diriyah por 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita, Riad, pela oitava rodada da liga Roshn.
Ronaldo abriu o placar para o Al-Nassr aos 23 minutos de jogo, depois que o ponta francês Kingsley Coman arriscou um chute forte, defendido pelo goleiro Walid Abdullah, antes de a bola sobrar para ele diante do gol vazio.
Segundo a rede de estatísticas "Opta", este gol colocou Ronaldo isolado na quarta posição da lista dos maiores artilheiros da história da liga saudita na era profissional, depois de elevar seu saldo para 106 gols, com um gol de vantagem sobre Mohammed Al-Sahlawi.
O astro português precisa de 8 gols para dividir a terceira posição com outra lenda, Nasser Al-Shamrani, que marcou 114 gols.
E não parou por aí: o Al-Diriyah foi a 24ª equipe contra a qual "O Dom" marcou na liga saudita de profissionais, igualando-se a Nasser Al-Shamrani em número de clubes contra os quais marcou.
Superam o astro português apenas 3 jogadores, liderados por Salem Al-Dawsari e pelo sírio Omar Al-Soma, que marcaram contra 27 equipes, além do marroquino Abderrazak Hamdallah, que marcou contra 26 equipes.
Vale lembrar que Ronaldo marcou 4 gols na atual temporada da liga Roshn saudita, ficando com uma diferença de 7 gols completos atrás do atacante inglês Ivan Toney, que lidera a artilharia com 11 gols.