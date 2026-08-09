A Argélia conquistou um feito histórico ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, na noite do último sábado, nas quartas de final da Copa Africana de Nações Feminina disputada no Marrocos, garantindo a classificação para as semifinais e assegurando, ao mesmo tempo, a vaga para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.

As jogadoras do técnico Farid Benstiti, ex-treinador do Paris Saint-Germain e do Olympique Lyonnais, fizeram uma partida sólida diante da Costa do Marfim.

Inès Konan colocou a seleção marfinense em vantagem aos 30 minutos, antes de a tarefa de sua equipe ficar mais complicada com a expulsão da jogadora Safi Ouedraogo.

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A Argélia virou a partida no segundo tempo: Inès Khiri marcou o empate antes de completar uma hora de jogo, e Amira Ould Braham anotou o gol da vitória apenas cinco minutos depois, aproveitando uma falha da goleira Aramata Diakité.





Com essa vitória, a Argélia superou as quartas de final pela primeira vez em sua história de participações no torneio africano feminino, garantindo também sua primeira classificação para a Copa do Mundo Feminina. Nas semifinais, enfrentará o vencedor do confronto entre Malawi e Gana, marcado para este domingo.

Chegar às semifinais da Copa Africana de Nações Feminina garante a vaga direta para o Mundial, previsto para o Brasil no período de 24 de junho a 25 de julho de 2027.

O Marrocos também garante sua vaga

A Argélia não foi a única a assegurar sua classificação para o Mundial no mesmo dia, já que a seleção marroquina também venceu a África do Sul por 2 a 1 nas quartas de final, garantindo igualmente seu lugar na Copa do Mundo Feminina.

A seleção marroquina marcou seu primeiro gol com Sakina Ouzraoui Diki, aos 31 minutos, antes de Hanane Aït El Haj ampliar a vantagem dos donos da casa com o segundo gol, de pênalti, aos 51 minutos.

Thembi Kgatlana diminuiu a diferença ao marcar o único gol da África do Sul, aos 67 minutos.

Com esse resultado, a seleção marroquina participará do Mundial pela segunda vez consecutiva, depois de fazer sua estreia histórica na edição de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, quando chegou às oitavas de final antes de ser eliminada pela França, por 4 a 0.



