No momento em que todos aguardavam o reinício do segundo tempo, o estádio Taïeb Mhiri, em Sfax, se transformou em um verdadeiro cenário de caos, após um forte embate entre Houcine Jenayah, vice-presidente da Federação Tunisiana de Futebol, e um dos responsáveis pela delegação da seleção da Líbia, em uma cena chocante registrada pelas câmeras de celular e que se espalhou rapidamente pelas redes sociais.

A crise começou quando Jenayah, descrito como o homem número um na federação de futebol da Tunísia, reclamou com o árbitro marroquino Hamza El Fariq, durante a entrada dos jogadores no gramado para reiniciar a partida no segundo tempo.

Poucos segundos depois, um dos responsáveis pela seleção líbia interveio na discussão, fazendo com que o bate-boca se transformasse em um embate físico e em um forte empurra-empurra entre os dois homens, em meio à perplexidade dos jogadores, dos membros das comissões técnicas e dos torcedores presentes no estádio.

As imagens de vídeo divulgadas mostraram os momentos de empurra-empurra e de troca de ofensas entre as duas partes, antes que os agentes de segurança e de ordem interviessem rapidamente para separá-los e restabelecer a calma no estádio, para que o árbitro pudesse reiniciar a partida após uma paralisação que gerou muita polêmica e questionamentos sobre o que ocorreu nos bastidores.

Próximas partidas LIB Africa Cup of Nations Qualification 11:00 TUN

Esse embate lançou uma sombra pesada sobre o clima da partida, que já estava carregada de tensão e pressão, diante de sua grande importância na disputa pela classificação às finais da Copa das Nações Africanas de 2027, o que fez com que o incidente dominasse todas as manchetes, mais do que o próprio resultado.

Já dentro de campo, a seleção líbia conseguiu uma preciosa vitória sobre a anfitriã Tunísia pelo placar de 2 a 0, na terceira rodada das eliminatórias, reavivando com força suas esperanças de chegar às finais pela primeira vez em 15 anos, em um feito histórico, caso se concretize.

A seleção da Líbia entrou na partida com apenas um ponto, oriundo de uma derrota e um empate, mas jogou com muita coragem e conseguiu voltar de Sfax com os três pontos da vitória, após uma atuação organizada e muito espírito de luta.

O primeiro gol veio nos minutos finais do primeiro tempo, quando Azzou El Mrimi conquistou um pênalti após uma falta grave de Ali Maâloul, que Ali Youssef conseguiu converter em gol, encerrando com ele o primeiro tempo com a seleção líbia à frente por um a zero.

No segundo tempo, a seleção tunisiana se lançou ao ataque com todos os seus jogadores em busca do empate, mas deixou atrás de si amplos espaços, aproveitados com inteligência pela seleção líbia, quando Hamdou El Houni conduziu um rápido contra-ataque, antes de receber um passe preciso de Saif Jadour e chutar com força para o fundo das redes do goleiro Aymen Dahmen, marcando o segundo gol da Líbia e definindo completamente a partida.

Com essa vitória, a seleção líbia elevou seu saldo para 4 pontos em 3 partidas, assumindo a liderança do grupo por saldo de gols sobre Uganda, que disputou apenas duas partidas, enquanto a Tunísia estacionou nos dois pontos, na quarta e última posição, com dois empates e uma derrota nas três primeiras partidas, apesar de ter sido anfitriã em todas elas, complicando enormemente sua missão de classificação às finais.

Entre a alegria dos líbios com a vitória histórica e o choque dos tunisianos com a derrota em casa, a cena do embate permanece como a imagem que não será esquecida desta noite, à espera do que as próximas horas revelarão em termos de decisões e possíveis punições, após esse incidente que manchou a imagem de uma das mais importantes partidas das eliminatórias africanas.