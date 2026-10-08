Em vídeo: como Cristiano Ronaldo comemorou o título da seleção da Arábia Saudita?

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, demonstrou grande alegria após o título da seleção da Arábia Saudita na Copa do Golfo Árabe em sua 27ª edição, a "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita conquistou o título da Copa do Golfo Árabe na última terça-feira, após a vitória sobre a seleção dos Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, na partida final do torneio do Golfo, disputada no Estádio Al-Inma, em Jedá.

O Al-Nassr publicou um vídeo da comemoração dos jogadores do time com seus companheiros que participaram com a seleção saudita da campanha do título, após o retorno aos treinos coletivos nesta quinta-feira.

Cinco jogadores do Al-Nassr participaram dessa conquista, liderados pelo goleiro Nawaf Al-Aqidi, que sofreu uma lesão na primeira partida, o zagueiro Abdulelah Al-Amri, o lateral Nawaf Boushal, o meio-campista Abdullah Al-Khaibari e o atacante Abdullah Al-Hamdan.

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Ronaldo chamou a atenção no vídeo publicado pelo Al-Nassr em sua conta oficial no "X", exibindo um largo sorriso no rosto e fazendo questão de cumprimentar os jogadores e tirar fotos com eles.

"O Dom" vivia momentos difíceis na época do título da seleção saudita no torneio do Golfo, pois divulgou, no mesmo dia, um comunicado para revelar os detalhes do desentendimento ocorrido entre ele e o técnico Jorge Jesus na seleção de Portugal.

Ronaldo se prepara com o Al-Nassr para enfrentar o Al-Diriyah, amanhã, sexta-feira, no Estádio Al-Awwal Park, na capital saudita, Riad, pela oitava rodada da Roshn Saudi League.

Vale lembrar que o Al-Nassr ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 16 pontos, somados em 5 vitórias, um empate e uma derrota, a dois pontos do líder Al-Hilal e a um ponto do vice-líder Al-Ittihad.