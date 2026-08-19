Em um confronto amistoso de caráter oficial, o Barcelona da Espanha superou o visitante Al Ahly do Egito por 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta quarta-feira no estádio Spotify Camp Nou, na cidade de Barcelona, pela disputa do amistoso Troféu Joan Gamper.

A partida contou com um grande público e um equilíbrio tático elevado entre o campeão da Espanha e o campeão da África, antes de o Barcelona definir a vantagem com dois gols no primeiro tempo, enquanto o Al Ahly diminuiu a diferença no início do segundo tempo.

Primeiro tempo catalão por excelência: Hamza marca e Raphinha confirma

A partida começou com pressão precoce do Al Ahly, com os jogadores mostrando as garras e aplicando uma marcação alta e intensa sobre a defesa do Barcelona aos 13 minutos, na tentativa de atrapalhar a saída de bola pelo fundo e sufocar a posse catalã cedo.

Mas a experiência e a tranquilidade dos comandados do treinador Hansi Flick logo se impuseram, com os jogadores do Barcelona conseguindo absorver o ímpeto e desmontar a pressão egípcia com habilidade, ao baixar o ritmo do jogo e girar a bola de forma inteligente em busca de espaços.

O Barcelona tentou impor seu estilo habitual e controlar o desenrolar da partida, e os primeiros minutos viram os primeiros confrontos físicos após uma intervenção tática do zagueiro Eric García para deter o arranque do craque Achraf Bencharki.

A primeira chance perigosa do Barcelona veio após um passe manhoso de Fermín López que aproveitou um erro do goleiro Mostafa Shobeir ao sair de sua meta, antes de o zagueiro Mohamed Hany intervir e afastar a bola com sucesso. Em seguida, surgiu uma chance real para Raphinha dentro da área, mas o zagueiro Amr El-Gazzar desviou sua finalização de cabeça para escanteio, antes de o brasileiro soltar uma finalização de longa distância que passou ao lado da trave.

O Barcelona seguiu ameaçando, com Shobeir defendendo uma oportunidade clara do jovem atacante Hamza Abdelkarim, enquanto um contra-ataque do Al Ahly não se concretizou após Ahmed Sayed Zizo ficar em impedimento.

Aos 30 minutos, chegou o momento do primeiro gol após uma bela troca de bola entre Alejandro Balde e Raphinha, que deu um passe preciso deixando o lateral livre, para cruzar de forma perfeita e Hamza Abdelkarim colocar a bola nas redes sem dificuldade. O jovem jogador recusou-se a comemorar em respeito a seu ex-clube, o Al Ahly.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

O Barcelona quase ampliou o placar após uma série de chances perigosas, que começou com um novo erro de Shobeir aproveitado por Lamine Yamal, seguido de uma finalização de Fermín, antes de Karim Fouad salvar sua meta e afastar a finalização de Espart antes que chegasse às redes.

Aos 45 minutos, Raphinha traduziu a superioridade catalã com um segundo gol, numa bela finalização que Shobeir não conseguiu defender, encerrando o primeiro tempo com o Barcelona em vantagem por 2 a 0.

Reação vermelha: Zizo marca e El Shenawy salva o Al Ahly

Com o início do segundo tempo, o Barcelona começou forte e quase marcou aproveitando um erro grave do goleiro reserva Mohamed El Shenawy.

Mas a resposta do Al Ahly veio rápido, e aos 51 minutos Ahmed Sayed Zizo marcou o primeiro gol do Al Ahly na primeira jogada real de sua equipe, depois de romper a defesa do Barcelona com um passe mágico e alojar a bola nas redes, deixando o placar em 2 a 1.

O gol de Zizo deu um grande impulso ofensivo ao Al Ahly, e a equipe passou a controlar a posse e a construir jogadas, com o reserva Mohamed Magdy Afsha quase alcançando o empate, mas o árbitro anulou a tentativa por impedimento aos 60 minutos.

O Barcelona voltou ao ataque aos 67 minutos, mas El Shenawy brilhou e defendeu com habilidade uma jogada perigosa que manteve a diferença de um gol.

Aos 70 minutos, a partida teve um lance polêmico após a queda de Koka dentro da área do Barcelona, em meio a fortes reclamações dos jogadores do Al Ahly pedindo pênalti, mas o árbitro do jogo decidiu que o lance seguisse.

A emoção continuou, e aos 78 minutos Mohamed El Shenawy avançou com habilidade sobre a bola antes do atacante do Barcelona que estava livre, impedindo uma chance de gol certa e mantendo o placar em 2 a 1.

Não se passaram dois minutos até que o Al Ahly desperdiçou sua chance mais perigosa de empatar, depois de o reserva Karim Adeyemi dominar a bola de forma brilhante dentro da área e soltar uma finalização forte, que foi direto para os braços do goleiro do Barcelona, perdendo a chance do empate no fim e mantendo o placar em 2 a 1 para o Barcelona.

A partida esquentou nos minutos finais, e aos 89 minutos o árbitro do jogo marcou um pênalti a favor do Barcelona em meio a protestos dos jogadores do Al Ahly, com o placar indicando a vantagem do Barcelona por 2 a 1.

Aos 90 minutos, o reserva Gordon avançou para bater o pênalti, mas Mohamed El Shenawy brilhou novamente e defendeu a bola com extrema habilidade, privando o Barcelona de um terceiro gol no fim e mantendo vivas as chances do Al Ahly até os últimos instantes, deixando o placar em 2 a 1 para o Barcelona.