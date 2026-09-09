Em uma noite emocionante no estádio do Al Mokawloon Al Arab, o Al Ahly não conseguiu vencer e ficou apenas em um difícil empate por 1 a 1 diante do Al Mokawloon, em partida válida pela Liga Egípcia de Futebol.

O Al Mokawloon surpreendeu a todos e abriu o placar por meio de seu craque Islam Gaber aos 38 minutos, antes de Ahmed Sayed "Zizo" arrancar o gol de empate para o Al Ahly (57), em uma partida que teve um segundo gol anulado do time vermelho e uma lesão grave.

Primeiro tempo escaldante: o Al Mokawloon fulmina o Al Ahly com gol de Gaber

A partida começou com uma pressão esperada do Al Ahly, e as primeiras tentativas vieram com um chute de Sofiane Bendebka de fora da área que passou longe do gol, e um cruzamento perigoso de Zizo em cobrança de escanteio que a defesa do Al Mokawloon afastou.

Apesar do domínio do Al Ahly, faltou perigo real, já que nenhuma das duas equipes chutou entre as traves até os 20 minutos, antes de Amr El Gazzar salvar o Al Ahly da mais perigosa das chances após um cara a cara completo do atacante do Al Mokawloon.

O árbitro marcou pênalti a favor do Al Mokawloon Al Arab após a falta de Omar Kamal Abdel Wahed, convertido com sucesso por Islam Gaber no primeiro gol contra o Al Ahly aos 38 minutos.

O primeiro tempo terminou com uma vantagem surpreendente do Al Mokawloon por um gol a zero, depois que Amr El Gazzar desperdiçou a chance de empate com uma cabeçada que passou ao lado do gol nos acréscimos.

Segundo tempo alucinante: a reação do Al Ahly e uma alegria incompleta

Com o início do segundo tempo, Amr El Gazzar sofreu uma lesão grave que o obrigou a deixar o gramado aos 49 minutos, levando o Al Ahly a tentar intensificar seu ataque.

Moncef Bakkar quase fez a diferença ao tentar passar a bola para Achraf Bencharki dentro da área, mas ela saiu forte demais, antes de o próprio Bencharki driblar os jogadores do Al Mokawloon e conquistar um pênalti após uma entrada violenta de Khaled Abdel Fattah aos 55 minutos.

Zizo transformou a superioridade no gol de empate para o Al Ahly contra o Al Mokawloon aos 57 minutos, devolvendo a partida ao ponto de partida.

Aos 58 minutos, Imam Ashour apareceu pela primeira vez em 112 dias, já que o jogador havia disputado sua última partida com o time vermelho diante do Al Masry no encerramento das disputas da Liga Egípcia de Futebol na temporada 2025/2026.

A partida pegou fogo aos 62 minutos quando Moncef Bakkar marcou o segundo gol do Al Ahly contra o Al Mokawloon, mas o árbitro decidiu anular o gol por impedimento, permitindo que o Al Mokawloon se agarrasse ao precioso empate até o fim.

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Após o gol de empate, uma relativa calmaria dominou o desenrolar da partida, com tentativas mútuas das duas equipes de arrancar o gol da vantagem, antes de o perigo real surgir aos 88 minutos com um belo chute do retornado Imam Ashour, que passou por poucos centímetros acima do gol do Al Mokawloon Al Arab, desperdiçando a chance de matar a partida.