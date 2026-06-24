Em vídeo... Com dois gols contra... O Catar entra para uma lista negativa na Copa do Mundo

A seleção do Catar continuou com seu histórico negativo na Copa do Mundo de 2026, depois de entrar para uma lista rara na história do torneio ao marcar mais um gol contra durante o confronto contra a Bósnia e Herzegovina na terceira rodada da fase de grupos.

Depois que Mohammed Al-Mannai marcou um gol contra na derrota por 6 a 0 para o Canadá na segunda rodada, coube a Sultan Al-Breik repetir o mesmo erro contra a Bósnia e Herzegovina na noite desta quarta-feira, na terceira rodada.

Aos 34 minutos, um cruzamento da Bósnia-Herzegovina acertou Al-Breik e acabou indo para o fundo da rede, enquanto o goleiro não conseguiu alcançá-la.

De acordo com estatísticas da plataforma “Stats Foot”, o Catar se tornou a terceira seleção na história da Copa do Mundo cujos jogadores marcaram dois gols contra em uma única edição do torneio, depois da Bulgária na Copa do Mundo de 1966 e da Rússia na edição de 2018.

Por sua vez, a famosa conta de estatísticas “Mister Chip” revelou que o Catar se tornou a quarta seleção na história da Copa do Mundo a sofrer gols contra em duas partidas consecutivas na mesma edição do torneio ou em duas edições consecutivas.

A lista histórica desse recorde negativo inclui:

a Bulgária na Copa do Mundo de 1966, contra a Portugal e depois contra a Hungria;

A Nigéria, entre as edições de 2014 e 2018, contra a França e, em seguida, contra a Croácia.

A Rússia na Copa do Mundo de 2018 contra o Uruguai e, em seguida, contra a Espanha.

Catar na Copa do Mundo de 2026 contra o Canadá e, em seguida, contra a Bósnia e Herzegovina.