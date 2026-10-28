O Liverpool superou o visitante Chelsea nos pênaltis (6 a 5), após o empate por 1 a 1 no tempo normal, na partida que reuniu as duas equipes pela quarta fase da Copa Carabao (Capital One), na noite de quarta-feira, no estádio de Anfield.
O Chelsea abriu o placar com Morgan Rogers, aos 40 minutos, de pênalti, após a entrada de Ryan Gravenberch sobre Moisés Caicedo.
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E, rapidamente, o Liverpool conseguiu o empate com Cody Gakpo, aos 43 minutos, também de pênalti, após toque de mão de Wesley Fofana.
O segundo tempo registrou diversos ataques desperdiçados por parte das duas equipes, especialmente do Liverpool, que foi mais incisivo e teve mais iniciativa, com o goleiro do Chelsea, Mike Penders, defendendo várias bolas perigosas, entre elas uma cabeçada de Ronald Araújo e uma finalização de Bradley Barcola.
O empate por 1 a 1 se estendeu até o fim do tempo normal da partida, levando as duas equipes à disputa de pênaltis, que sorriu para o Liverpool, que desperdiçou dois pênaltis contra 3 do Chelsea, sendo o último deles uma finalização por cima do gol de Wesley Fofana.
O Liverpool disputou a partida de hoje após a vitória sobre o Brighton por 2 a 0 na Premier League, enquanto o Chelsea sofreu uma derrota surpreendente para o Tottenham pelo mesmo placar.