Em uma noite na qual o Manchester City almejava dar sequência ao seu início perfeito e manter a invencibilidade, os erros defensivos vieram para virar de cabeça para baixo as contas da equipe e conceder ao Aston Villa uma preciosa vitória diante do time do técnico Enzo Maresca. Entre a falha de Marc Guéhi, que abriu caminho para o primeiro gol, e o erro de Gianluigi Donnarumma, que permitiu que a bola fosse parar nas redes pela segunda vez, o City pagou caro por seus erros e sofreu sua primeira derrota na Premier League nesta temporada.

O Manchester City sofreu uma derrota por 2 a 1 diante de seu anfitrião Aston Villa, na noite de sábado, no estádio Villa Park, pela oitava rodada da Premier League, em uma partida que revelou a outra face da equipe que estava acostumada a impor seu domínio sobre os adversários.

Com este resultado, a série de sete vitórias consecutivas do Manchester City na Premier League foi interrompida, deixando sua pontuação estagnada em 21 pontos, enquanto o Aston Villa elevou sua pontuação para 11 pontos, subindo para a sexta colocação e reforçando suas chances de se aproximar das posições que dão vaga às competições europeias.

Guéhi presenteia o Aston Villa cedo

O Aston Villa não precisou de muito tempo para expor as brechas na defesa do Manchester City, já que o primeiro gol veio aos seis minutos, após um erro grave do zagueiro Marc Guéhi, que concedeu aos donos da casa uma oportunidade perfeita para abrir o placar cedo.

O lance começou quando a bola chegou a Guéhi na linha defensiva do City, mas sua má condução permitiu que os jogadores do Aston Villa pressionassem e a tomassem. John McGinn se movimentou rápido para aproveitar a confusão defensiva e conseguiu dominar a bola antes de passá-la ao atacante senegalês Nicolas Jackson.

Apesar da tentativa da defesa de voltar rapidamente para fechar os espaços, Jackson demonstrou habilidade ao lidar com a chance, driblando Andersen com categoria antes de soltar um chute forte que foi parar no ângulo, decretando a vantagem do Aston Villa com um gol cedo que incendiou o clima do confronto.

Haaland mantém seu costume e empate devolve o City ao jogo

O Manchester City entrou no segundo tempo em busca de corrigir o rumo e voltar ao clima da partida, e de fato conseguiu alcançar o empate aos 52 minutos, graças ao seu artilheiro norueguês Erling Haaland, que seguiu praticando seu passatempo favorito de balançar as redes.

O gol veio após a execução de uma falta com um toque curto para o lado direito, onde Nunes se movimentou e conseguiu novamente ultrapassar Maatsen por fora, antes de enviar um cruzamento preciso para dentro da área.

Haaland estava no lugar certo, pois atacou a bola a uma distância de oito jardas e a cabeceou com força para dentro das redes, devolvendo a partida ao ponto de partida e dando ao seu time uma nova chance de virar o placar.

O gol não foi apenas o retorno do Manchester City à partida, mas carregou um significado individual marcante para o atacante norueguês, que marcou pela sétima partida consecutiva na Premier League nesta temporada.

Parecia que o empate poderia dar ao City o impulso necessário para buscar o gol da virada, mas os erros individuais voltaram a estragar as contas da equipe, depois que o Aston Villa aproveitou uma nova falha na linha defensiva para rapidamente se colocar novamente à frente.

Donnarumma decepciona o City e Jackson pune a defesa mais uma vez

O empate não durou muito, já que Nicolas Jackson conseguiu marcar o segundo gol do Aston Villa aos 60 minutos, aproveitando-se de uma nova confusão defensiva, desta vez com a participação do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que não conseguiu lidar com a bola da forma necessária.

O gol veio após uma bola longa que colocou Mbeumo em confronto direto com Josko Gvardiol, que se movimentou em direção à área antes de enviar um cruzamento que Jackson recebeu com um toque direto em direção ao gol.

Parecia que a bola estava ao alcance de Donnarumma, e o goleiro italiano poderia ter feito a defesa, mas falhou ao agarrá-la, deixando-a escapar por baixo de si e ir parar nas redes, em meio a uma decepção evidente entre os jogadores do Manchester City.

A derrota do Manchester City não foi apenas um tropeço passageiro na corrida da Premier League, mas veio depois que a equipe desperdiçou a chance de manter seu início perfeito, em razão de erros defensivos que poderiam ter sido evitados.

Entre o erro de Guéhi no início do jogo e o tropeço de Donnarumma no segundo tempo, o Manchester City pagou o preço de suas falhas, encerrando sua série de vitórias e sofrendo sua primeira derrota na Premier League nesta temporada, em uma noite que provou que a superioridade ofensiva sozinha não é suficiente quando falta concentração na linha defensiva.



















