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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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EM VÍDEO: Chelsea e Liverpool trocam golpes em 3 minutos

Liverpool x Chelsea
Liverpool
Chelsea
Carabao Cup
England

Liverpool responde rapidamente ao Chelsea

O primeiro tempo da partida entre Liverpool e seu visitante Chelsea terminou com empate por 1 a 1, no confronto que reúne as duas equipes pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup), nesta quarta-feira, no estádio de Anfield.

O Chelsea abriu o placar com o jogador Morgan Rogers, aos 40 minutos, de pênalti, após uma entrada de Ryan Gravenberch contra Moisés Caicedo.


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E rapidamente, o Liverpool conseguiu o empate com o jogador Cody Gakpo, aos 43 minutos, também de pênalti, após um toque de mão de Wesley Fofana.

O Liverpool disputa a partida de hoje após a vitória sobre o Brighton por 2 a 0 na Premier League, enquanto o Chelsea sofreu uma derrota surpreendente para o Tottenham pelo mesmo placar.



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