Em vídeo: Chelsea cai diante do Sunderland com pênalti polêmico

O Chelsea perdeu para o anfitrião Sunderland, por um gol a zero, na noite de domingo, pela décima rodada da Premier League.

O Chelsea estacionou nos 16 pontos, na quinta colocação, enquanto o Sunderland subiu para 8 pontos, na 18ª posição.

A rede BBC destacou os principais lances da partida, na qual o Sunderland marcou seu único gol, por meio de Le Fée, de pênalti aos 36 minutos.

Mas a decisão de marcar o pênalti a favor do Sunderland provocou grande polêmica, depois que o árbitro Jarred Gillett considerou que Levi Colwill puxou Brian Brobbey e o derrubou ao chão, apesar de os jogadores terem trocado contato físico enquanto Brobbey avançava em direção ao gol.

Essa vitória, que é apenas a segunda do Sunderland na Premier League nesta temporada e a sexta em todas as competições, representa um impulso importante, capaz de aliviar a pressão sobre seu técnico Régis Le Bris.

Por outro lado, o Chelsea sofreu sua segunda derrota nos últimos 3 jogos pela Premier League.

O Sunderland apresentou uma atuação de destaque neste domingo e conquistou sua primeira vitória no campeonato desde o triunfo sobre o Fulham por um gol a zero em seu estádio, na segunda rodada da temporada.

Ainda assim, o técnico Le Bris ficará preocupado com dois de seus principais jogadores, Granit Xhaka e Brobbey, depois que ambos deixaram o campo sofrendo com lesões musculares.

Brobbey apresentou uma atuação especialmente destacada diante do Chelsea e quase marcou um gol logo no início da partida, quando encontrou o cruzamento de Chemsdine Talbi com um cabeceio que passou perto do gol.

Após a substituição de Brobbey aos 77 minutos, o Sunderland passou a apostar sobretudo na postura defensiva, mas raramente sofreu uma ameaça real de seu adversário.