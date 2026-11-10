Em uma cena curiosa e inesperada, uma criança pequena roubou os holofotes de Kylian Mbappé dentro da concentração da seleção francesa, após fazer uma brincadeira inesperada com ele, que trouxe de volta à tona um apelido que gerou grande polêmica recentemente.

Mbappé retornou à França para se juntar à concentração da seleção nacional durante o período da data Fifa, onde participou ontem, segunda-feira, de uma sessão de treinamento com os "Bleus" em meio a um clima de entusiasmo e expectativa.

Enquanto o atacante do Real Madrid tirava uma foto de recordação com um jovem torcedor, outra criança no meio do público o chamou mais de uma vez, dizendo: "Chegou o ditador".

Essa frase, que surgiu como uma brincadeira amistosa e foi divulgada por diversas redes francesas, foi recebida com um sorriso imediato pelo jogador, que lidou com a situação com grande espírito esportivo e não demonstrou nenhum incômodo, retribuindo as risadas ao público.

Essa frase traz à memória o apelido de "ditador" que foi dado ao jogador recentemente, e que causou uma tensão diplomática e midiática com a China no último período, antes de o apelido voltar novamente, desta vez pela boca de uma criança inocente e em um clima totalmente descontraído.

Esse momento espontâneo reflete o clima de descontração dentro das fileiras da seleção francesa, que se prepara para disputar suas próximas duas partidas na Liga das Nações da Europa diante de Itália e Turquia.