As rigorosas medidas de segurança que a Argélia implementou em torno do seu campo de treinamento na cidade de Lawrence, no estado do Kansas, não conseguiram proteger os segredos da missão dos “Guerreiros do Deserto” na Copa do Mundo de 2026.

O que a delegação ocultou da imprensa e do público foi revelado por um drone de uma emissora de TV americana, que sobrevoou os treinos e transmitiu o que deveria ter permanecido em segredo, provocando uma nova crise poucos dias antes do início da Copa do Mundo.

Desde a sua chegada aos Estados Unidos, a seleção argelina impôs medidas rigorosas, fechando totalmente os treinos e proibindo fotos e vídeos por parte de qualquer pessoa fora da delegação oficial, que conta com o goleiro Luca Zidane em suas fileiras; até mesmo o último amistoso contra a Bolívia foi realizado a portas fechadas e sem transmissão televisiva.

Mas todas essas barreiras caíram diante da tecnologia; o canal KMBC 9, afiliado à rede ABC, utilizou drones que sobrevoaram o campo de treinamento e divulgou imagens ao vivo dos jogadores enquanto executavam as instruções técnicas, o que fontes próximas à Federação Argelina descreveram como uma “flagrante violação da privacidade da equipe”.

O jornal espanhol “AS” destacou que a indignação argelina não se limitou às imagens aéreas, já que Oscar Villagas, técnico da Bolívia, afirmou que a decisão de fechar o amistoso foi exclusivamente argelina, dizendo: “Essa é uma decisão deles, não nossa. Nós a respeitamos, pois são eles que vão disputar a Copa do Mundo.” O confronto terminou com a vitória da Argélia por 4 a 0.

Fontes dentro da Federação Argélina negaram que o objetivo do sigilo fosse impedir a Argentina e, especificamente, Lionel Scaloni, de descobrir as táticas dos “Verdes” antes do confronto esperado, e afirmaram que a questão está relacionada apenas às medidas de segurança impostas nos campos de treinamento.

No entanto, o que aumentou o descontentamento da delegação foram as declarações do goleiro da Bolívia, Carlos Lampe, ao canal TyC Sports, que quebrou o silêncio e revelou alguns detalhes do desempenho da Argélia: “A Argélia é um adversário que não sabe pressionar, sua defesa tende a ser estática e eles dependem muito dos contra-ataques”.

Assim, graças aos “olhos” aéreos da KMBC 9 e à análise de Lambi, os preparativos da Argélia ficaram mais expostos do que Petković havia planejado.