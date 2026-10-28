Dani Carvajal, ex-capitão do Real Madrid, falou com franqueza notável sobre os bastidores da tensão que atingiu o vestiário do clube merengue na última temporada, minimizando a importância do famoso confronto entre Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni, e afirmando que incidentes desse tipo são algo normal no futebol profissional.

Em uma longa entrevista ao jornalista Manu Carreño no programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER", o veterano lateral que deixou os muros do Bernabéu após 13 anos no time principal disse: "Não, não foi nada tão importante assim, eu estou no Real Madrid há muitos anos, e os jogadores já se pegaram na mão várias vezes, mas isso não teve nenhuma consequência".

Briga que termina com corte na cabeça

O incidente entre os jogadores do meio-campo havia causado grande alvoroço depois que uma discussão verbal acalorada dentro do vestiário se transformou em uma briga física, que teria resultado em um corte na cabeça de Valverde, exigindo a aplicação de pontos médicos, o que colocou o clima do time no centro do debate público durante uma temporada difícil e sem títulos.

Carvajal acredita que o incidente ganhou dimensão maior do que a real apenas por ter vindo a público, afirmando que as divergências internas não significam necessariamente a existência de divisões permanentes no vestiário.

O vazamento incomoda o capitão

Carvajal revelou o ponto que realmente provocou seu descontentamento, que não foi a briga em si, mas a rapidez com que ela vazou para a imprensa.

Ele disse com clareza: "O estranho nesse caso é o vazamento, já que foi publicado na imprensa apenas meia hora depois. Eu sou daqueles que acreditam na necessidade de manter o sigilo do vestiário, e isso realmente me incomoda".

Essa declaração ressalta o quanto a discrição é importante em um ambiente altamente competitivo como o do Real Madrid, onde qualquer incidente interno pode se transformar em uma bomba midiática.

Temporada difícil e sem títulos

Carvajal admitiu que sua missão como capitão na última temporada foi uma das fases mais difíceis de sua carreira, diante da ausência de títulos, da pressão da mídia e dos sussurros dentro do time.

Ele disse: "Eu tive que ser capitão no meu segundo ano sem títulos, e gerir o vestiário e lidar com os sussurros não é algo fácil".

Ele afirmou que seu estilo de liderança sempre esteve ligado à humildade, sem exigir privilégios com base em sua trajetória ou na braçadeira de capitão, antes de virar a página do merengue e começar um novo desafio profissional com a camisa do Getafe.



