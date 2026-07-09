A coletiva de imprensa da seleção marroquina foi marcada por um episódio curioso, poucas horas antes do confronto contra a França na Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina enfrenta a França hoje, quinta-feira, no estádio Gillette, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, na abertura das partidas das quartas de final da Copa do Mundo.

A seleção marroquina realizou uma coletiva de imprensa na madrugada desta quinta-feira, com a presença do técnico Mohamed Wahbi e do ponta do Real Madrid, Ibrahim Díaz.

O jornalista francês Jean-Sébastien Grund-Tran publicou um vídeo da coletiva de imprensa, que mostrou uma briga entre dois jornalistas durante o evento, enquanto Ibrahim Díaz falava sobre alguns assuntos.

O jogador do Real Madrid se surpreendeu com o barulho alto enquanto falava, e todos os olhares se voltaram para os jornalistas, que passaram a acusar um ao outro de tentar chutá-lo.

Após tentativas incansáveis de seus colegas para acalmá-los e a intervenção dos organizadores da coletiva, a situação foi resolvida e a calma foi restaurada, em meio a sorrisos de Mohamed Wahbi e Ibrahim Díaz.

Wahbi comentou o ocorrido com ironia, dizendo: “Estávamos separando vocês dois como se estivessem na escola”, antes que a coletiva prosseguisse normalmente.