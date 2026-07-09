Em vídeo... Bono põe fim à sequência de vitórias da França nos pênaltis

O brilhante goleiro marroquino, Yassine Bono, pôs fim a uma sequência notável da seleção francesa nas cobranças de pênalti, ao defender o chute de Kylian Mbappé aos 28 minutos do confronto entre as duas seleções, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, na noite desta quinta-feira.

Mbappé havia recebido o pênalti após sofrer falta do lateral da seleção marroquina, Nasser Mazraoui, mas Bono conseguiu defender com facilidade o chute do astro do Real Madrid.

De acordo com a rede francesa “stats foot”, os “Galo” haviam convertido os últimos 17 pênaltis marcados a seu favor em diversas competições, antes de Bono conseguir defender o chute de Mbappé, encerrando assim essa sequência.

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A rede acrescentou que o último jogador a perder um pênalti pela seleção francesa, em todas as competições antes deste dia, foi Karim Benzema, durante o confronto contra o País de Gales, em 2 de junho de 2021.

Vale lembrar que o Marrocos chegou às quartas de final após golear o Canadá (3 a 0) nas oitavas de final, enquanto a França venceu o Paraguai com dificuldade (1 a 0).



