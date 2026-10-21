Em vídeo: Bernardo Silva quebra recorde de Van Nistelrooy e segue os passos de Mbappé e Beckham

O português Bernardo Silva inscreveu seu nome nos registros da Liga dos Campeões da Europa com dois números marcantes, depois de marcar seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid na competição continental, tornando-se o jogador estrangeiro mais velho a fazê-lo pelo clube merengue e entrando para uma lista rara que inclui cinco jogadores que já haviam balançado as redes do time antes de marcar a seu favor.

Silva abriu o placar para o Real Madrid diante do Leipzig, conduzindo o time à vitória por 4 a 1 na noite desta quarta-feira, em partida da terceira rodada da fase de liga do torneio continental.

Segundo as estatísticas da "Opta", Silva tinha 32 anos e 72 dias quando marcou seu primeiro gol pelo Real Madrid na Liga dos Campeões, superando o recorde anterior registrado em nome do holandês Ruud van Nistelrooy, que alcançou o feito aos 30 anos e 87 dias, quando balançou as redes do Dínamo de Kiev em setembro de 2006.

E o feito do astro português não parou em seu número relacionado à idade, pois o estatístico espanhol Mister Chip revelou que o jogador entrou em uma lista que inclui apenas cinco jogadores que marcaram pelo Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa depois de já terem marcado em suas redes durante suas passagens por outros clubes.

A lista inclui nomes de destaque na história do futebol europeu, sendo eles Ruud van Nistelrooy, que marcou contra o Real Madrid com a camisa do Manchester United, David Beckham com o mesmo clube inglês, Álvaro Morata com a camisa da Juventus, Kylian Mbappé quando era jogador do Paris Saint-Germain, e Antonio Rüdiger durante seu período no Chelsea, antes de Bernardo Silva juntar-se a eles, tendo ele já balançado as redes do clube merengue com a camisa do Manchester City.