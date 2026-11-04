Em vídeo: Bellingham faz uma pintura com o calcanhar e segue os passos de Guti e Foden

Jude Bellingham seguiu consolidando seu lugar entre os maiores destaques do Real Madrid, após alcançar um número especial durante o confronto do clube merengue contra o AEK Atenas, da Grécia, acrescentando mais uma conquista ao seu histórico na Liga dos Campeões da Europa.

Bellingham marcou um belo gol de calcanhar aos 28 minutos da partida entre as duas equipes, pela quarta rodada da fase de liga, na noite desta quarta-feira, aproveitando um cruzamento de seu companheiro Marc Cucurella.

De acordo com estatística da rede "Opta", o meio-campista inglês marcou seu décimo gol com a camisa do Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa, em 37 partidas disputadas pelo clube na competição.

Bellingham tornou-se o segundo meio-campista a atingir ao menos 10 gols com o Real Madrid no torneio, depois de José María Gutiérrez, o "Guti", que marcou 16 gols em 97 partidas.

A conquista do astro do Real Madrid não parou por aí, pois ele entrou em uma lista excepcional de jogadores ingleses, ao se tornar o segundo jogador de seu país a marcar em cada uma das últimas sete temporadas da Liga dos Campeões da Europa.

Segundo estatística do "Mister Chip", Bellingham juntou-se a Phil Foden nessa lista, após marcar em todas as temporadas desde 2020-2021, sendo duas temporadas com o Borussia Dortmund e cinco temporadas com o Real Madrid.

Já Foden possui uma sequência artilheira ininterrupta que se estendeu por nove temporadas, desde 2018-2019 até a atual temporada 2026-2027, tornando-se o detentor da mais longa sequência desse tipo entre os jogadores ingleses na história do torneio.