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Em vídeo: astro do Saint-Germain aproveita erro de Yamal para balançar as redes do Barcelona

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
D. Doue
L. Yamal
França
Espanha

O astro francês segue brilhando, e o espanhol paga o preço

Désiré Doué, estrela do Paris Saint-Germain, aproveitou um erro cometido por Lamine Yamal, seu rival no Barcelona, para balançar as redes do time catalão durante o confronto decisivo da Liga dos Campeões da Europa entre as duas equipes.

Doué abriu o placar para o Paris Saint-Germain aos 39 minutos de jogo, na partida disputada no estádio Parque dos Príncipes, pela terceira rodada da fase de liga, com um chute forte de fora da área.

Yamal tentou lançar uma bola longa para o meio-campo, mas João Neves interceptou a bola e a tocou para Doué, que não hesitou em finalizar uma bola que surpreendeu o goleiro Joan García e morreu no fundo das redes.

Doué manteve sua grande fase no último período, tendo participado de 7 gols nos últimos 4 jogos que disputou pelo Saint-Germain e pela seleção da França, com 4 gols marcados e 3 assistências, segundo estatísticas da rede "Stats du Foot".

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