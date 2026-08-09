Em vídeo: astro do Barcelona cumpre promessa após a Copa do Mundo

Pedri, astro da seleção espanhola, cumpriu a promessa que havia feito durante a Copa do Mundo de 2026.

O site Tribuna informou que Pedri, estrela do Barcelona, apareceu com os cabelos loiro platinado após a Espanha conquistar o título.

O meio-campista da seleção espanhola havia se comprometido a mudar a cor do cabelo caso a Espanha conseguisse ser campeã da Copa do Mundo.

Pedri revelou seu novo visual chamativo por meio de sua conta no Instagram, onde publicou uma foto dos cabelos tingidos, acompanhada de uma legenda bem-humorada: "As promessas devem ser cumpridas. Campeão do mundo = Pedri loiro".

O novo corte de cabelo já atraiu grande atenção, mas Pedri não é o único astro da Espanha a comemorar a Copa do Mundo de forma marcante.

Gavi também mudou o visual e tingiu o cabelo de um chamativo rosa neon, enquanto Marc Cucurella foi ainda mais longe, ao fazer uma tatuagem com o rosto do técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente.

Após um merecido período de descanso ao fim do torneio, Pedri agora se prepara para retornar aos seus compromissos com o Barcelona.