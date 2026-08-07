O Bayern de Munique encerrou sua turnê asiática de preparação para a nova temporada com a vitória sobre o Aston Villa por 2 a 1, na noite desta sexta-feira, no amistoso disputado no estádio "Kai Tak Sports Park", em Hong Kong, pela Audi Football Summit.

O zagueiro sul-coreano Kim Min-jae abriu o placar para a equipe bávara, aos 37 minutos, após desviar de cabeça uma cobrança de falta executada por Tom Bischof, antes de o colombiano Luis Díaz ampliar para 2 a 0 aos 74 minutos, com um belo chute, após passe de Arijon Ibrahimović.

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João Gomes conseguiu diminuir a diferença em favor do Aston Villa, aos 83 minutos, enquanto o goleiro Manuel Neuer brilhou nos minutos finais, ao defender com habilidade uma finalização em cara a cara de Tammy Abraham, mantendo a vantagem de sua equipe até o apito final.

O Bayern de Munique impôs seu domínio no decorrer da partida na maior parte do tempo, especialmente durante o primeiro tempo, graças à marcação alta, com a participação de vários jogadores titulares e retornados de lesão, saindo vitorioso, com seu astro Luis Díaz levando o prêmio de melhor jogador da partida.

O gigante bávaro encerrou sua turnê asiática com essa vitória, e deve retornar a Munique amanhã, sábado, em preparação para um amistoso diante do Leipzig no estádio Allianz Arena, no dia 15 de agosto.

Por outro lado, o Aston Villa perdeu sua última partida de preparação antes do aguardado confronto contra o Paris Saint-Germain na Supercopa da Europa, na próxima quarta-feira, no estádio "Red Bull Arena", em Salzburgo, na Áustria.



