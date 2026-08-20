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Muhammad Sharaf Eldeen

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Em vídeo: as esperanças europeias de Salah recebem golpe precoce do Ferencváros

M. Salah
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A equipe húngara encerrou o primeiro tempo em vantagem

O craque egípcio Mohamed Salah recebeu um golpe logo no início de sua estreia europeia nesta temporada, com o húngaro Ferencváros abrindo vantagem sobre o anfitrião turco Trabzonspor (1 a 0) no primeiro tempo do confronto entre as equipes, disputado pela partida de ida do playoff de acesso à fase de liga da Europa League.

O gol do Ferencváros saiu com Kristoffer Zachariassen, aos 17 minutos, quando ele aproveitou um cruzamento e cabeceou para as redes do goleiro camaronês André Onana.

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Salah disputa a partida como titular pela primeira vez com o Trabzonspor, desde sua transferência para o clube turco neste verão, depois de ter entrado como reserva em sua primeira aparição oficial, durante o empate (1 a 1) com o Kasımpaşa na abertura da campanha da equipe no Campeonato local.

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O Trabzonspor havia encerrado a temporada passada na terceira colocação do Campeonato Turco e também conquistou a Copa da Turquia, o que lhe garantiu a oportunidade de disputar o playoff de acesso à Liga Europa. 

A partida de volta entre as equipes turca e húngara será disputada em 27 de agosto, no estádio Groupama Arena, na capital húngara, Budapeste.

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