O craque egípcio Mohamed Salah recebeu um golpe logo no início de sua estreia europeia nesta temporada, com o húngaro Ferencváros abrindo vantagem sobre o anfitrião turco Trabzonspor (1 a 0) no primeiro tempo do confronto entre as equipes, disputado pela partida de ida do playoff de acesso à fase de liga da Europa League.

O gol do Ferencváros saiu com Kristoffer Zachariassen, aos 17 minutos, quando ele aproveitou um cruzamento e cabeceou para as redes do goleiro camaronês André Onana.

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Salah disputa a partida como titular pela primeira vez com o Trabzonspor, desde sua transferência para o clube turco neste verão, depois de ter entrado como reserva em sua primeira aparição oficial, durante o empate (1 a 1) com o Kasımpaşa na abertura da campanha da equipe no Campeonato local.

O Trabzonspor havia encerrado a temporada passada na terceira colocação do Campeonato Turco e também conquistou a Copa da Turquia, o que lhe garantiu a oportunidade de disputar o playoff de acesso à Liga Europa.

A partida de volta entre as equipes turca e húngara será disputada em 27 de agosto, no estádio Groupama Arena, na capital húngara, Budapeste.

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