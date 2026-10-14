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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Traduzido por

Em vídeo: Araújo e Barcola abrem a conta de gols pelo Liverpool na Liga dos Campeões

Liverpool
LASK x Liverpool
LASK
Liga dos Campeões
B. Barcola
R. Araujo
England
Áustria
França
Uruguai

A noite de Barcola

Em uma noite em que os reforços foram os grandes protagonistas, o Liverpool não precisou de mais de 120 segundos para incendiar sua torcida com dois gols relâmpago, antes de marcar o terceiro poucos minutos depois.

Pela segunda rodada da fase preliminar da Liga dos Campeões, o Liverpool abriu vantagem sobre o LASK, da Áustria, com dois gols rápidos assinados por dois nomes que marcaram pela primeira vez com a camisa dos Reds.

Dois minutos de loucura

O zagueiro uruguaio Ronald Araújo abriu o placar aos 22 minutos, no confronto realizado no estádio "Raiffeisen Arena", com uma cabeçada precisa após um cruzamento perfeito do grego Kostas Tsimikas, anunciando seu primeiro gol com a camisa do Liverpool da forma ideal.

E não passaram nem dois minutos para que chegasse a vez do jovem francês Bradley Barcola escrever seu nome na lista de artilheiros. Aos 24 minutos, Barcola aproveitou um passe mágico de Luis Comas para finalizar com confiança e marcar seu primeiro gol com a equipe, confirmando que o futuro do ataque do Liverpool está em boas mãos.



Barcola volta a confirmar

E quando todos pensavam que a emoção havia acabado, Barcola voltou para confirmar que era o craque incontestável da noite: aos 37 minutos, recebeu um passe geniall do alemão Florian Wirtz para assinar seu segundo gol pessoal e o terceiro de sua equipe, completando um doblete histórico em sua primeira partida europeia.

Três gols, o primeiro de Araújo e os dois primeiros de Barcola, com os quais o Liverpool enviou uma mensagem clara: a equipe está pronta para invadir a Liga dos Campeões com força e com nomes que fazem a diferença desde o primeiro momento.


O Liverpool conseguiu apresentar uma exibição ofensiva histórica, pois, segundo a rede de estatísticas de futebol "Opta", os Reds somaram 19 finalizações apenas no primeiro tempo diante do LASK, o maior número de finalizações de um time visitante em um primeiro tempo fora de casa na história da Liga dos Campeões desde a temporada 2003-2004.




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