Em uma noite em que os reforços foram os grandes protagonistas, o Liverpool não precisou de mais de 120 segundos para incendiar sua torcida com dois gols relâmpago, antes de marcar o terceiro poucos minutos depois.

Pela segunda rodada da fase preliminar da Liga dos Campeões, o Liverpool abriu vantagem sobre o LASK, da Áustria, com dois gols rápidos assinados por dois nomes que marcaram pela primeira vez com a camisa dos Reds.

Dois minutos de loucura

O zagueiro uruguaio Ronald Araújo abriu o placar aos 22 minutos, no confronto realizado no estádio "Raiffeisen Arena", com uma cabeçada precisa após um cruzamento perfeito do grego Kostas Tsimikas, anunciando seu primeiro gol com a camisa do Liverpool da forma ideal.

E não passaram nem dois minutos para que chegasse a vez do jovem francês Bradley Barcola escrever seu nome na lista de artilheiros. Aos 24 minutos, Barcola aproveitou um passe mágico de Luis Comas para finalizar com confiança e marcar seu primeiro gol com a equipe, confirmando que o futuro do ataque do Liverpool está em boas mãos.









Barcola volta a confirmar

E quando todos pensavam que a emoção havia acabado, Barcola voltou para confirmar que era o craque incontestável da noite: aos 37 minutos, recebeu um passe geniall do alemão Florian Wirtz para assinar seu segundo gol pessoal e o terceiro de sua equipe, completando um doblete histórico em sua primeira partida europeia.

Três gols, o primeiro de Araújo e os dois primeiros de Barcola, com os quais o Liverpool enviou uma mensagem clara: a equipe está pronta para invadir a Liga dos Campeões com força e com nomes que fazem a diferença desde o primeiro momento.





O Liverpool conseguiu apresentar uma exibição ofensiva histórica, pois, segundo a rede de estatísticas de futebol "Opta", os Reds somaram 19 finalizações apenas no primeiro tempo diante do LASK, o maior número de finalizações de um time visitante em um primeiro tempo fora de casa na história da Liga dos Campeões desde a temporada 2003-2004.











