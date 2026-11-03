A Inter de Milão recuperou a boa forma e venceu seu anfitrião, o Feyenoord, da Holanda, pelo placar de 3 a 0, no estádio De Kuip, na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A vitória veio dias depois da derrota da Inter de Milão para seu vizinho e rival Milan, por 3 a 1, no clássico do Campeonato Italiano.

A Inter de Milão impôs ao Feyenoord sua primeira derrota em casa diante de um clube italiano na fase de liga (ou na fase de grupos pelo sistema antigo), já que a equipe holandesa havia conquistado 4 vitórias e 2 empates nas seis partidas que disputou contra adversários italianos antes do jogo de hoje, segundo as estatísticas do site oficial da Liga dos Campeões.

A Inter de Milão conquistou sua segunda vitória na Liga dos Campeões nesta temporada, chegando aos 6 pontos na 14ª posição da tabela de classificação, enquanto o Feyenoord estacionou nos 3 pontos, na 30ª posição.

A Inter de Milão encerrou o primeiro tempo com uma vantagem de 2 a 0, com gols de Yann Bisseck, em um forte chute aos 8 minutos, e de Francesco Pio Esposito, de cabeça, aos 34 minutos.

No segundo tempo, o domínio da equipe italiana continuou e, após apenas 9 minutos, Piotr Zielinski acrescentou o terceiro gol com um chute potente, decidindo a partida de forma definitiva.