Em vídeo: Após a virada da Inglaterra... o técnico do Congo recebe a notícia da morte de seu pai ao vivo

A coletiva de imprensa do técnico da seleção da República Democrática do Congo, Sébastien Desabre, transformou-se em um momento humano comovente, após o anúncio do falecimento de seu pai logo após o término de sua entrevista à imprensa, na sequência da derrota de sua equipe para a Inglaterra por 1 a 2 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Desabre estava respondendo às perguntas dos jornalistas sobre a partida disputada na cidade de Atlanta, quando o assessor de imprensa da seleção interveio para anunciar a triste notícia, apresentando suas condolências ao técnico diante dos presentes.

O assessor de imprensa disse: “Obrigado a todos. Gostaríamos de informar que o técnico perdeu seu pai e expressamos a ele nossas sinceras condolências”.

Desabre pareceu chocado com a notícia, parando por alguns instantes antes de se limitar a dizer: “Obrigado”, e então saiu da sala de coletiva de imprensa.

Não ficou claro se o técnico francês já havia recebido a notícia do falecimento antes do anúncio ou se essa foi a primeira vez que tomou conhecimento do ocorrido.

A seleção congolesa foi eliminada do torneio depois de abrir o placar com um gol de Brian Sibenga, antes que Harry Kane virasse o resultado a favor da Inglaterra ao marcar dois gols, pondo fim ao sonho da seleção africana de continuar sua trajetória na Copa do Mundo, apesar do forte desempenho do goleiro Lionel Mpasi.

Apesar da amargura da eliminação, Desabre expressou seu orgulho pelo que seus jogadores apresentaram durante o torneio, afirmando que a seleção adquiriu experiências importantes para o futuro.

O técnico disse: “Estamos decepcionados porque acreditávamos em nossa capacidade de nos classificar. Talvez tenha faltado um pouco de experiência nos momentos finais, mas assim é o futebol”.

E acrescentou: “Estamos aprendendo, continuamos evoluindo e avançando com calma. Lutamos com o espírito do povo congolês e fizemos uma boa partida contra uma das melhores seleções do mundo, e isso é o que mais vamos guardar dessa participação”.

Desabre é responsável por uma conquista histórica com a seleção da República Democrática do Congo, depois de levá-la à classificação para a Copa do Mundo pela primeira vez desde a edição de 1974, quando a seleção participou sob o nome de Zaire, além de ter conseguido levá-la a passar da fase de grupos após a vitória sobre o Uzbequistão por 3 a 1.