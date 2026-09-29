Hamza Abdel Karim, jovem atacante do Barcelona, abriu sua conta de gols internacional pela seleção do Egito ao marcar diante do Sudão do Sul, na noite desta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo 2 das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Hamza Abdel Karim contribuiu para a ampla vitória conquistada pela seleção egípcia hoje, pelo placar de 5 a 0.

Abdel Karim entrou como substituto aos 86 minutos de jogo no lugar de Omar Marmoush, que marcou dois gols.

O jogador de 18 anos conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa do Egito nos acréscimos, ao completar uma bola jogada por seu companheiro Osama Faisal, que voltou do goleiro à frente da meta.

O primeiro gol de Hamza Abdel Karim veio em sua oitava partida internacional, ressaltando que ele entrou como substituto em todos os seus jogos.

Abdel Karim disputou 97 minutos nas oito partidas antes de deixar sua primeira marca.

Abdel Karim participou de 4 partidas na Copa do Mundo de 2026.

Vale lembrar que Hamza Abdel Karim ainda espera marcar seu primeiro gol pelo Barcelona, depois de ter jogado apenas 4 minutos contra o Rayo Vallecano nesta temporada do Campeonato Espanhol.