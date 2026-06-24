Em vídeo: Antes de Mbappé... A seleção do Catar abre as portas da história para o talento bósnio

O jovem bósnio Karim Alajević inscreveu seu nome nos anais da Copa do Mundo de 2026, ao entrar para a lista dos artilheiros mais jovens da história do torneio, estabelecendo também um recorde único que nenhum outro jogador havia alcançado antes.

Alaibegović marcou um gol contra o Catar durante a partida entre as duas seleções na noite desta quarta-feira, válida pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo.

O gol surgiu de um chute forte de fora da área aos 29 minutos.

Alaibegović marcou seu gol contra o Catar aos 18 anos e 276 dias, tornando-se o oitavo jogador mais jovem a marcar um gol na história da Copa do Mundo, de acordo com estatísticas da plataforma “Stats Foot”.

O lendário brasileiro Pelé lidera a lista, tendo marcado aos 17 anos e 239 dias, seguido pelo mexicano Manuel Rosas (18 anos e 93 dias), em seguida o espanhol Gavi (18 anos e 110 dias), o senegalês Ibrahim M’Baye (18 anos e 143 dias) e o inglês Michael Owen (18 anos e 190 dias).

A lista também inclui o romeno Nicolai Kovac (18 anos e 197 dias) e o russo Dmitri Sichev (18 anos e 231 dias), antes de Alajbegović ocupar o oitavo lugar.

Um novo recorde histórico

O jovem jogador bósnio não se contentou em entrar na lista dos artilheiros mais jovens, mas quebrou outro recorde ainda mais notável.

De acordo com as estatísticas do “Mister Ship”, Tin Alaibegović tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol de fora da área na história da Copa do Mundo.

O talentoso jogador bósnio superou o francês Kylian Mbappé, que detinha o recorde anterior após marcar de fora da área na Copa do Mundo de 2018, aos 19 anos e 207 dias.

Ele também superou o holandês Memphis Depay (20 anos e 125 dias), o lendário alemão Franz Beckenbauer (20 anos e 317 dias) e o britânico Norman Whiteside (21 anos e 27 dias).