O Milan, da Itália, sofreu uma pesada derrota diante do anfitrião Bournemouth, da Inglaterra (3 a 0), na partida que reuniu as duas equipes na noite desta quinta-feira, no estádio Vitality, pela terceira rodada da fase de liga da Liga Europa.

Com esse resultado, o Rossonero estacionou nos 3 pontos, na 24ª colocação da tabela da Liga Europa, enquanto o Bournemouth elevou sua pontuação para 9 pontos (aproveitamento total), ocupando a terceira posição.

O primeiro tempo testemunhou momentos difíceis para a equipe italiana, com destaque para a expulsão do goleiro Mike Maignan e a marcação de dois pênaltis a favor dos donos da casa.

Justin Kluivert abriu o placar para o Bournemouth aos oito minutos, depois que o árbitro marcou pênalti sobre o zagueiro do Milan, Koni De Winter, por toque de mão, após revisão do árbitro de vídeo assistente.





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A missão do Milan ficou mais complicada aos 27 minutos, quando o árbitro mostrou o cartão vermelho direto ao goleiro francês Mike Maignan, após agressão a Tyler Adams enquanto as equipes se preparavam para a cobrança de um escanteio, obrigando a equipe italiana a completar a partida com dez jogadores.

O Bournemouth também conseguiu um segundo pênalti, cobrado com sucesso por Marcus Tavernier aos 32 minutos, ampliando a vantagem da equipe inglesa.

Aos 84 minutos, o astro marroquino Amine Adli marcou o terceiro gol dos donos da casa, em cobrança de falta direta executada com perfeição.

O Bournemouth quase ampliou a vantagem nos minutos finais, aproveitando a inferioridade numérica e a evidente frustração dos jogadores do Rossonero, mas não conseguiu converter suas chances em novos gols, e a partida terminou com a vitória da equipe inglesa (3 a 0).



