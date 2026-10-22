Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: Amine Adli balança as redes do Milan e Maignan o complica em pesada derrota europeia

Bournemouth x Milan
Bournemouth
Milan
Liga Europa
M. Maignan
A. Adli
England
Itália
França
Marrocos

O gigante italiano fracassou em acompanhar os donos da casa

O Milan, da Itália, sofreu uma pesada derrota diante do anfitrião Bournemouth, da Inglaterra (3 a 0), na partida que reuniu as duas equipes na noite desta quinta-feira, no estádio Vitality, pela terceira rodada da fase de liga da Liga Europa.

Com esse resultado, o Rossonero estacionou nos 3 pontos, na 24ª colocação da tabela da Liga Europa, enquanto o Bournemouth elevou sua pontuação para 9 pontos (aproveitamento total), ocupando a terceira posição.

O primeiro tempo testemunhou momentos difíceis para a equipe italiana, com destaque para a expulsão do goleiro Mike Maignan e a marcação de dois pênaltis a favor dos donos da casa.

Justin Kluivert abriu o placar para o Bournemouth aos oito minutos, depois que o árbitro marcou pênalti sobre o zagueiro do Milan, Koni De Winter, por toque de mão, após revisão do árbitro de vídeo assistente.


Leia também

Análise: Bayern de Munique e Arsenal não reconhecem as ausências, e Kompany muda de pele com facilidade

Mbappé iguala Zidane e se aproxima do recorde de Benzema

A missão do Milan ficou mais complicada aos 27 minutos, quando o árbitro mostrou o cartão vermelho direto ao goleiro francês Mike Maignan, após agressão a Tyler Adams enquanto as equipes se preparavam para a cobrança de um escanteio, obrigando a equipe italiana a completar a partida com dez jogadores.

O Bournemouth também conseguiu um segundo pênalti, cobrado com sucesso por Marcus Tavernier aos 32 minutos, ampliando a vantagem da equipe inglesa.

Aos 84 minutos, o astro marroquino Amine Adli marcou o terceiro gol dos donos da casa, em cobrança de falta direta executada com perfeição.

O Bournemouth quase ampliou a vantagem nos minutos finais, aproveitando a inferioridade numérica e a evidente frustração dos jogadores do Rossonero, mas não conseguiu converter suas chances em novos gols, e a partida terminou com a vitória da equipe inglesa (3 a 0).


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google