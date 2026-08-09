Em vídeo: Al-Shamal do Catar anuncia a contratação de estrela do Al-Ahly do Egito

O tunisiano Mohamed Ali Ben Romdhane encerrou um breve capítulo de sua trajetória com o Al Ahly do Egito, depois que o clube catariano Al Shamal anunciou, na noite deste domingo, a contratação oficial do meio-campista internacional, que viverá uma nova experiência no Campeonato Catariano a partir da temporada 2026-2027.

O Al Shamal espera que a chegada de Ben Romdhane represente um forte reforço para o elenco, diante das qualidades técnicas que ele possui e da experiência adquirida ao longo de sua carreira em diversos clubes, além de sua presença internacional com a seleção da Tunísia.

O Al Shamal destacou que Mohamed Ali Ben Romdhane possui elevadas qualidades técnicas que o capacitam a oferecer uma contribuição real ao time, ressaltando a experiência adquirida em suas passagens anteriores pelo Al Ahly do Egito e pelo Espérance de Tunis, além de sua atuação pela seleção da Tunísia.

O jogador tunisiano passou pelos exames médicos com sucesso e deve se juntar imediatamente aos treinos do Al Shamal, em preparação para o início da nova temporada 2026-2027.

A nova temporada da Liga das Estrelas do Doha Bank está marcada para começar no dia 20 de agosto, enquanto o Al Shamal disputa sua primeira partida na competição no dia 21 de agosto, quando enfrenta o Al Arabi pela primeira rodada.

Ben Romdhane almeja recuperar sua presença de destaque no time titular durante sua nova experiência, depois de ter enfrentado dificuldades para conseguir oportunidades de jogar com regularidade no Al Ahly na temporada passada.

Os números de Ben Romdhane com o Al Ahly

O Al Ahly havia anunciado a saída de Mohamed Ali Ben Romdhane, de 27 anos, após uma única temporada passada no clube, durante a qual não conseguiu se firmar no time titular de forma regular.

O jogador tunisiano atuou pelo Al Ahly em 33 partidas em diferentes competições, marcando dois gols, e também contribuiu para a conquista do título da Supercopa do Egito.

Mohamed Ali Ben Romdhane chegou ao Al Ahly no verão de 2025, vindo do clube húngaro Ferencváros, depois de ter vivido uma experiência marcante com o time húngaro após sua saída do Espérance de Tunis.

Após apenas uma temporada com o Al Ahly, o jogador decidiu encarar um novo desafio, transferindo-se para o Al Shamal do Catar e iniciando um novo capítulo em sua carreira profissional, em meio à expectativa de recuperar lá um espaço maior para atuar e brilhar.