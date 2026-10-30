O Al-Shabab obrigou a torcida do Al-Ahli a deixar o estádio da partida do pequeno clássico no Campeonato Saudita mais cedo.

O Al-Ahli visitou o Al-Shabab, nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada das disputas do Campeonato Saudita.

Passados 66 minutos de jogo, grandes quantidades de torcedores do Al-Ahli começaram a deixar o estádio, depois de o ponta belga Yannick Carrasco marcar o quinto gol do Al-Shabab de pênalti.

Parte da torcida já havia deixado o estádio SHG Arena após o Al-Shabab marcar o terceiro gol aos 37 minutos, por intermédio do atacante colombiano Roger Martínez.

Parte da torcida também deixou o estádio depois de o atacante brasileiro Ricardo Matias marcar o quarto gol da equipe da capital aos 48 minutos de jogo.

Vale lembrar que a torcida do Al-Ahli expressou sua revolta após o fim do primeiro tempo, exigindo a demissão do técnico holandês Marino Pusic, e também vaiou o goleiro saudita Abdulrahman Al-Sanbi.