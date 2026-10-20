Em vídeo: Al-Qadsiah escapa de um gol contra cômico antes do confronto com o Al-Hilal

O clube Al-Qadsiah escapou de um gol contra cômico no Campeonato Saudita, durante sua partida contra a equipe do Al-Taawoun.

O Al-Qadsiah visitou o Al-Taawoun, nesta terça-feira, no estádio deste último, em Buraidah, pela décima rodada do Campeonato Saudita.

Aos 11 minutos de jogo, a equipe do Al-Taawoun esteve perto de marcar o gol da vantagem, por meio do uruguaio Nahitan Nández, meio-campista do Al-Qadsiah, de forma equivocada em sua própria meta.

Nández tentou devolver a bola para seu goleiro Koen Casteels do meio-campo, mas o goleiro belga foi surpreendido por ela e caiu ao chão, deixando a bola passar ao seu lado a caminho do gol.

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Casteels conseguiu se levantar rapidamente e voltou para salvar a bola antes de entrar nas redes, recuperando-a e passando-a aos seus companheiros, privando o Al-Taawoun do primeiro gol.

Vale lembrar que a partida contra o Al-Taawoun é a última do Al-Qadsiah antes de disputar o aguardado clássico contra o Al-Hilal, na próxima sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada do Campeonato Saudita.