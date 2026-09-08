O Al-Ahli manteve os resultados negativos na Liga Roshan Saudita, após sofrer sua terceira derrota, diante do Al-Qadisiyah, que disputa com o Al-Hilal a liderança.

O Al-Ahli perdeu para o Al-Qadisiyah pelo placar de 2 a 3, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no Estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela sexta rodada da Liga Roshan Saudita.

O meio-campista holandês Tijjani Reijnders abriu o placar para o Al-Qadisiyah, aos 14 minutos de jogo, após um chute forte da entrada da área, que o senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, não conseguiu defender.

No primeiro minuto dos acréscimos do primeiro tempo, o lateral-direito Mohammed Abu Al-Shamat conseguiu marcar o segundo gol, após desviar um cruzamento rasteiro de Bonsu Baah para dentro das redes.

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Reijnders acrescentou seu segundo gol e o terceiro de sua equipe na partida aos três minutos dos acréscimos do primeiro tempo, após desviar de cabeça um cruzamento de Mohammed Abu Al-Shamat para dentro das redes.

O atacante inglês Ivan Toney conseguiu recolocar o Al-Ahli na partida aos 63 minutos, quando desviou de cabeça um cruzamento do ponta português Francisco Trincão para dentro das redes, marcando o primeiro gol.

Aos 82 minutos, Toney marcou seu segundo gol e o de sua equipe, após receber um passe em profundidade preciso de Saleh Abu Al-Shamat, ficando cara a cara com o goleiro Koen Casteels, e colocando a bola dentro das redes com maestria, mas isso não foi suficiente para o empate.

A derrota é a terceira sofrida pelo Al-Ahli na atual temporada da Liga Roshan, mais precisamente nas últimas 4 rodadas, após perder para o Al-Khaleej por 1 a 3, e depois para o Al-Hilal por 3 a 0.

Com isso, a pontuação do Al-Ahli estaciona nos 9 pontos de um total de 18, ocupando a sétima colocação na tabela de classificação, à frente do Al-Khaleej pelo saldo de gols, equipe que disputou uma partida a menos.

Por outro lado, o Al-Qadisiyah manteve seu brilho, após conquistar sua quinta vitória nas primeiras 6 rodadas, saltando para o segundo lugar na tabela de classificação, com 15 pontos, apenas pelo saldo de gols atrás do Al-Hilal, dono da liderança.