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Ahmed Mansy

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Em vídeo... Al-Jaber: Renard comandará a Tunísia com visto saudita... e Abdelghani: não é a melhor opção

Tunísia x Japão
Tunísia
Japão
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Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
H. Renard
S. Lamouchi
Tunísia
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México
Espanha
Arábia Saudita
EUA
França

O técnico francês assumiu o comando das “Águias de Cartago”, sucedendo a Sabri Lmouchi

Hussein Abdulghani, ex-jogador de futebol saudita, criticou a decisão de nomear o técnico francês Hervé Renard como diretor técnico da seleção da Tunísia para o restante da Copa do Mundo de 2026, em substituição ao técnico demitido Sabri Lamouchi.

A Federação Tunisiana de Futebol anunciou, nesta terça-feira, a nomeação de Renard como diretor técnico das “Águias de Cartago” até o fim da participação da seleção na Copa do Mundo de 2026, substituindo Sabri Lamouchi, que foi demitido após a derrota por 1 a 5 para a Suécia.

Hussein Abdelghani considerou que Renard não era a escolha ideal para a seleção da Tunísia, ressaltando a necessidade de contar com um técnico local, dada a falta de tempo antes das duas últimas partidas da fase de grupos da Copa do Mundo.

Abdelghani disse, em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “Não sei até que ponto o senhor Renard conhece o futebol tunisiano, mas eu preferiria que o técnico fosse nacional, especialmente porque ele assume no meio da competição”.

E acrescentou: “Para falarmos com sensatez, a influência no aspecto psicológico será maior do que no técnico, pois ele não mudará nada em um ou dois dias, mas o impacto pode se refletir positivamente nos jogadores”.

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Por sua vez, Sami Al-Jaber, lenda do futebol saudita, ironizou a contratação de Renard para treinar a seleção da Tunísia na Copa do Mundo, comentando: “Renard viajou para os Estados Unidos com um visto da seleção saudita, e não da Tunísia”.

Al-Jaber ressalta que Renard esteve perto de comandar a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, mas foi demitido do cargo menos de dois meses antes do início do torneio, sendo substituído pelo grego Georgios Donis.

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