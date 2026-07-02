Em vídeo... Al-Jaber: Messi é o melhor jogador da história... e a razão são os estimulantes de Maradona!

Sami Al-Jaber, lenda do futebol saudita, elogiou o argentino Lionel Messi, capitão do Inter de Miami, considerando-o o melhor jogador da história do futebol, superando seu compatriota Diego Armando Maradona.

Em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”, Al-Jaber disse: “Maradona tem seus fãs e é um jogador de outro planeta, mas surgiu um novo jogador, também de outro planeta: Messi”.

Ele explicou: “Há uma diferença entre as duas épocas: Maradona jogou em uma época em que não havia regulamentações éticas, especialmente no que diz respeito a substâncias dopantes, ao contrário de Messi, que joga agora sob rigorosas normas éticas”.

E acrescentou: “Não é justo comparar os dois astros, pois agora Messi se apresenta de forma muito distinta, com regras e aspectos concretos, tangíveis e conhecidos, o que não acontecia antes”.

E continuou: “Lionel Messi é um fenômeno totalmente diferente, que não se resume apenas ao talento e que só se repete a cada 100 anos; o que ele apresenta aos 39 anos é um grande exemplo de que a idade é apenas um número”.

E concluiu: “Messi quebrou todos os recordes, com todo o respeito a todos os nomes, incluindo Maradona, o fenômeno mundial; ele (Messi) é o melhor jogador que já passou pela história do futebol mundial”.

Messi lidera a artilharia da Copa do Mundo de 2026 com 6 gols, empatado com o francês Kylian Mbappé, e se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo com 19 gols, um gol à frente do astro do Real Madrid.