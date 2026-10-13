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O Decano ainda busca sua primeira vitória

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O Al Ittihad, da Arábia Saudita, deu continuidade à sua queda na atual edição da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, ao ser derrotado pelo Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

O Al Ittihad perdeu para o visitante Shabab Al Ahli por 2 a 1, na partida disputada nesta terça-feira, no estádio Al Inma, em Jidá, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

Aos sete minutos de jogo, o iraniano Sardar Azmoun abriu o placar para o Shabab Al Ahli, após uma jogada individual de destaque de Guilherme Bala, que passou por mais de um adversário antes de deixar a bola para o companheiro diante do gol vazio.

O próprio Azmoun ampliou aos 16 minutos de partida, depois de ficar cara a cara com o goleiro sérvio Predrag Rajković a partir do meio-campo, driblando-o antes de colocar a bola nas redes vazias.

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O meio-campista colombiano Richard Ríos conseguiu diminuir a diferença para o Al Ittihad aos 66 minutos de jogo, com um chute rasteiro forte de fora da área, mas isso não foi suficiente.

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O Al Ittihad perdeu pela segunda partida consecutiva, após cair diante do anfitrião Al Hilal por 3 a 1, no último sábado, pela oitava rodada do Campeonato Saudita.

No âmbito continental, este foi o segundo tropeço consecutivo do Al Ittihad no torneio asiático, depois do empate em 1 a 1 com o Al Shamal, do Catar, na primeira rodada da fase de liga.

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O Al Ittihad estacionou em apenas um ponto, ocupando a décima segunda colocação na classificação do grupo do Oeste do torneio asiático.

Por outro lado, o Shabab Al Ahli conquistou sua segunda vitória consecutiva na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, chegando a 6 pontos e à quarta posição na classificação do grupo do Oeste.