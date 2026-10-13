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"O Zeeman" se vinga

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O Al Hilal, da Arábia Saudita, se vingou do Al Sadd, do Catar, e complicou a situação do rival na atual edição da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al Hilal venceu o Al Sadd, fora de casa, por 2 a 0, na partida realizada nesta terça-feira, no estádio Jassim bin Hamad, em Doha, capital do Catar, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

O atacante inglês Ollie Watkins abriu o placar para o Al Hilal aos 40 minutos do primeiro tempo, depois de receber a bola dentro da área e finalizar caído, mandando com categoria para o fundo das redes.

Aos 65 minutos, o meio-campista português Rúben Neves marcou o segundo gol da equipe saudita, em cobrança de pênalti conquistado pelo ponta brasileiro Gabriel Martinelli.

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Com a vitória, o "Zaeem" se vingou do clube catari que o eliminou na edição passada da Liga dos Campeões da Ásia Elite, nas oitavas de final, quando venceu nos pênaltis após o empate por 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação.

O Al Hilal conquistou a segunda vitória consecutiva no torneio asiático e chegou a 6 pontos, ocupando a terceira colocação do grupo do Oeste, atrás do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e do Esteghlal, do Irã, no saldo de gols.

Por outro lado, a situação do Al Sadd ficou ainda mais complicada, já que a equipe sofreu a segunda derrota seguida, permanecendo sem pontos e caindo para a 16ª e última posição da tabela de classificação.