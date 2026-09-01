O jornalista saudita Walid Al-Faraj rasgou elogios ao Al-Hilal após a grande vitória no clássico diante do rival tradicional Al-Ahli.
O Al-Hilal venceu o Al-Ahli por 3 a 0, na partida adiada da terceira rodada da Roshn League, disputada entre as duas equipes na terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade.
Al-Faraj afirmou na abertura de seu programa "Rotana Sport com Walid", após a partida: "O Al-Hilal soltou o espírito da Premier League que existe dentro dele, não há outra expressão para isso, pois o Al-Hilal apareceu de uma forma que não víamos há muito tempo".
E acrescentou: "O Al-Hilal venceu o Al-Ahli por três a zero, e as novas peças começaram a mostrar seu toque, como (Crysencio) Summerville, que deu a assistência e marcou, além de (Ollie) Watkins, que marcou o terceiro gol logo em sua primeira participação na Roshn League".
E prosseguiu: "Foi uma grande partida, com um belo espetáculo nas arquibancadas do Kingdom Arena, onde a torcida do Al-Hilal fez um mosaico que apareceu nos quatro lados do estádio, de forma que cada lado tinha um formato diferente".
E concluiu: "Foi uma partida de exibição de força por parte do Al-Hilal, tanto no aspecto da torcida quanto no ataque, e pela primeira vez sua torcida sente um certo alívio, com o time vencendo e subindo à liderança da Roshn League, à frente do Al-Nassr pelo saldo de gols".