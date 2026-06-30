Em vídeo... Al-Da’ee: Não há goleiros que se destaquem na Copa do Mundo

Mohammed Al-Da’ei, ex-goleiro do Al-Hilal e da seleção saudita, considerou que a atual edição da Copa do Mundo não conta com goleiros de destaque.

Al-Da’ei disse em declarações ao programa “Dourina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”: “Como já disse antes, não há nenhum goleiro de destaque na Copa do Mundo, e as pessoas me criticaram no ‘X’, mas esse número é a melhor prova disso”.

O ex-goleiro saudita se refere à estatística que indica que a atual edição da Copa do Mundo registrou 34 gols marcados de fora da área, um recorde que supera a edição de 2010, na qual foram marcados 27 gols de fora da área.

Al-Da’ei citou o gol que balançou a rede de Alisson Becker, goleiro da seleção brasileira, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, ontem, segunda-feira, nas oitavas de final, considerando que a culpa por não ter defendido o chute de fora da grande área é dele.

Ele explicou: “A bola veio de longe; o goleiro deve assumir a culpa pelo gol, em primeiro lugar porque recuou até a linha do gol — ele deveria ter avançado primeiro, e só depois reagido”.

E completou: “A bola também é leve, e a FIFA a projetou para aumentar o número de gols, além de fatores externos, como a irrigação do campo antes e durante a partida, o que dificulta a tarefa dos goleiros”.

Vale lembrar que a atual edição da Copa do Mundo contou com o destaque de vários goleiros, entre os quais se destacam o marroquino Yassine Bono e o egípcio Mostafa Shobeir, que lideraram as seleções árabes na superação da fase de grupos.