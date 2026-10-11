O Al Ahly venceu o clássico do futebol egípcio diante do rival tradicional Zamalek por dois a zero, na noite de domingo, na sexta rodada do Campeonato Egípcio.

O Al Ahly dominou as ações do primeiro tempo e conseguiu marcar seu primeiro gol aos 39 minutos, em chute de Mohamed Hany.

O Zamalek reagiu no segundo tempo, após uma atuação de destaque de seu jogador Shikabala Banza.

O Zamalek esteve perto de balançar as redes em mais de uma oportunidade, não fosse o brilho do goleiro Mostafa Shobeir.

Aos 80 minutos, Moncef Bakrar ampliou a vantagem do Al Ahly ao marcar o segundo gol, com um chute forte de fora da área.

Com o resultado, o Al Ahly chegou aos 16 pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Egípcio, à espera do resultado da partida entre Pyramids e Ceramica Cleopatra.

Já o Zamalek, atual campeão, permaneceu com 13 pontos, na terceira colocação da tabela de classificação do torneio.