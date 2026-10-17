O Al Ahly, do Egito, reverteu a desvantagem de um gol diante do anfitrião Kitara, de Uganda, e conquistou uma vitória nos acréscimos por 2 a 1, na noite de sábado, no jogo de ida das oitavas de final da Copa da Confederação Africana.

O Al Ahly quase abriu o placar cedo, aos oito minutos, em cabeçada de Moncef Bakrar, após cruzamento de Afsha, mas a bola bateu na trave.

A equipe teve uma chance perigosa de balançar as redes aos dez minutos, mas o chute de Yasser Marei, de dentro da área, passou raspando a trave.

Contra o fluxo do jogo, o time ugandense conseguiu marcar seu primeiro gol, no gol defendido por Mohamed El Shenawy, aos 32 minutos.

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O Al Ahly entrou no segundo tempo com pressão ofensiva, que resultou no gol de empate, marcado por Omar El Saei, aos 67 minutos, em uma finalização forte após um drible primoroso.

A equipe conquistou um pênalti aos 82 minutos, convertido com sucesso por Ahmed Sayed Zizo, fazendo com que o gigante vermelho voltasse ao Egito com uma vitória preciosa.



