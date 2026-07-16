Em vídeo: Ação estranha... Bellingham corre o risco de ser punido após agredir jogador da Argentina

O clima ficou tenso após o apito final da partida entre Inglaterra e Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026, depois que Jude Bellingham se envolveu em um desentendimento com um jogador da seleção argentina, em uma cena que pode colocar o astro do Real Madrid na mira da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

A seleção inglesa perdeu a vaga na final por 1 a 2 para a Argentina em Atlanta, após sofrer dois gols nos minutos finais, levando a seleção argentina a um confronto acirrado contra a Espanha na final.

Após o apito final, enquanto os jogadores argentinos comemoravam a classificação, as câmeras captaram o momento em que Bellingham deu um leve tapa na nuca do reserva argentino Valentín Barco, antes que jogadores e membros das comissões técnicas de ambas as equipes interviessem para acalmar rapidamente a situação.

As imagens divulgadas pelo jornal espanhol “AS” mostraram que houve uma troca de palavras entre Bellingham e o jogador argentino antes de ambos serem afastados, enquanto a equipe de arbitragem não percebeu o incidente durante a partida.

O vídeo que circulou não deixou claro se o jogador argentino dirigiu palavras provocativas a Bellingham, o que teria levado o jogador do Real Madrid a agir dessa forma.

De acordo com o jornal britânico “The Sun”, o incidente pode levar a “Fifa” a abrir uma investigação disciplinar, o que poderia expor o meio-campista inglês a uma possível punição, que poderia chegar à suspensão e à proibição de participar da partida pelo terceiro lugar contra a França.

Apesar disso, a reportagem sugere que a Federação Internacional provavelmente se limitará a não tomar nenhuma medida ou a aplicar apenas uma multa, que pode ser suspensa, embora a “FIFA” ainda não tenha emitido nenhum comentário oficial até o momento.

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O abalo ficou evidente em Bellingham após o término da partida, já que ele apareceu chorando após perder o sonho de chegar à final da Copa do Mundo.

E o astro do Real Madrid não foi o único a ficar tenso, já que os minutos que se seguiram à partida testemunharam confrontos entre vários jogadores das duas seleções dentro do círculo central.

Morgan Rogers se envolveu em um desses confrontos, enquanto o goleiro reserva Dean Henderson tentava acalmar os ânimos, no momento em que o árbitro Ismail Al-Fath afastou o jogador inglês do local do confronto.

James Trafford e Ivan Tony também intervieram para conter a tensão, enquanto Rogers tentava se dirigir a Lisandro Martínez, antes de ser impedido; além disso, pareceu ter entrado em uma discussão acalorada com Juan Musso, o goleiro reserva da seleção argentina.

Por outro lado, Bellingham havia sido visto, antes desse incidente, consolando seu companheiro Nico O’Reilly em campo, antes de se dirigir ao local da confusão para apoiar seus companheiros em meio ao clima tenso que se seguiu ao fim da partida.