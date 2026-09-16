Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde viraram a página de um dos capítulos mais tensos no vestiário do Real Madrid na temporada passada, depois de voltarem a atuar juntos no coração do meio-campo na última terça-feira, em uma cena de reconciliação pública que encerrou meses de rompimento.

Briga em Valdebebas: a multa mais cara de Madri

A temporada passada terminou sob os holofotes por causa das atitudes da dupla fora de campo, mais do que por seu desempenho dentro dele, já que os dois jogadores se envolveram em uma briga que durou dois dias inteiros na cidade esportiva de Valdebebas, durante a qual o uruguaio teria caído e se machucado na cabeça.

Em decorrência do incidente, o clube abriu processos disciplinares contra os jogadores e aplicou uma multa de 500 mil euros a cada um deles, a maior multa registrada no Real Madrid nos últimos tempos, em uma mensagem clara de que a disciplina está acima de qualquer consideração.

O retorno juntos e a Copa do Mundo acalmando os ânimos

Passados vários meses do episódio, e em um período no qual os ânimos se acalmaram com o mundo voltado para a disputa da Copa do Mundo, os dois jogadores voltaram a atuar juntos na terça-feira, quando começaram lado a lado na posição de volante.

O desempenho da equipe foi coeso de modo geral, especialmente com o brilho do turco Arda Güler, e nenhum dos jogadores se destacou individualmente mais do que o esperado, em um sinal de que estavam concentrados no trabalho coletivo.

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Imagem do fim de jogo encerra a polêmica

Ainda assim, o verdadeiro momento de destaque da dupla veio ao final da partida, quando a equipe conquistou a vitória "nos minutos finais", com Tchouaméni e Valverde se abraçando calorosamente pelo trabalho realizado e se cumprimentando mutuamente, em uma imagem que confirma que a relação entre eles, ao menos publicamente, melhorou e voltou ao normal, encerrando de vez a página da crise no Real Madrid.