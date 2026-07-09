Em vídeo... A torcida do Marrocos segue uma tradição mexicana “irritante” com os jogadores da seleção francesa

Enquanto Kylian Mbappé e seus companheiros se preparavam para dormir antes de sua partida mais importante na Copa do Mundo, a torcida do Marrocos se preparava para acordá-los. Uma tradição mexicana que passou das oitavas de final para as quartas, e cujos protagonistas, desta vez, foram os “Leões do Atlante”, que decidiram dar início à batalha contra a França 12 horas antes do apito inicial.

A última noite da seleção dos “Galo” em seu local de hospedagem se transformou em um pesadelo barulhento: por volta das 22h30, horário local, multidões de torcedores dos “Leões do Atlas” começaram a se reunir nas ruas ao redor do hotel da delegação francesa, e em poucos minutos a região se transformou em uma praça de carnaval em plena efervescência.

Os sons dos tambores e das buzinas “vuvuzelas” ressoavam sem parar, enquanto fogos de artifício iluminavam o céu de Boston em sucessivas exibições, numa tentativa deliberada de privar Kylian Mbappé e seus companheiros de qualquer momento de tranquilidade antes do confronto decisivo. Centenas de torcedores marroquinos se reuniram entoando gritos de guerra e canções animadas, na tentativa de provocar os jogadores e levá-los a aparecer nas janelas de seus quartos.

A rede francesa “RMC” confirmou que o barulho ensurdecedor era claramente ouvido dentro dos quartos dos jogadores e causou grande incômodo aos moradores dos prédios vizinhos ao hotel.

Vale lembrar que essa “tática festiva e barulhenta” se tornou uma marca registrada do México na Copa do Mundo de 2026, depois que os torcedores mexicanos a utilizaram com sucesso para desestabilizar a seleção do Equador antes de sua eliminação nas oitavas de final, e a repetiram novamente nas quartas de final contra a Inglaterra.

E hoje à noite, a torcida do Marrocos decidiu adotar a mesma tática psicológica, na esperança de que o barulho ajude a derrotar os ex-campeões mundiais.