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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-TROYESAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: a tempestade do Paris arrasta mais uma vítima na ausência de Hakimi

PSG x Troyes
PSG
Troyes
Campeonato Francês
Villarreal x PSG
Villarreal
Liga dos Campeões
A. Hakimi
França
Espanha
Marrocos

Os donos da casa conquistaram a vitória com o mínimo de esforço

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✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

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O Paris Saint-Germain conquistou sua 11ª vitória consecutiva em todas as competições, ao superar o visitante Troyes (1 a 0), na noite deste sábado, no estádio Parc des Princes, pela décima rodada do Campeonato Francês.

Com esse triunfo, o atual campeão elevou sua pontuação para 23 pontos na liderança da tabela, enquanto o Troyes estacionou nos 8 pontos, na 16ª colocação.

O único gol da partida saiu dos pés — ou melhor, da cabeça — do zagueiro ucraniano Illya Zabarnyi, aos 39 minutos, após desviar de cabeça o cruzamento do companheiro Senny Mayulu para dentro das redes.

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O Paris esteve perto de abrir o placar cedo, depois que a finalização de Mayulu acertou a trave direita aos cinco minutos, além de Désiré Doué desperdiçar outra chance com um chute que passou por cima do travessão.

Por outro lado, o Troyes tentou ameaçar a meta dos donos da casa, e Renaud Ripart quase chegou ao empate aos 28 minutos, mas o goleiro do Paris defendeu sua tentativa de cabeça.

Os donos da casa não fizeram grande esforço para ampliar o resultado, apesar do claro domínio sobre o andamento do confronto, já que haviam alcançado o necessário.

O Paris Saint-Germain entrou na partida de hoje depois de conquistar uma vitória expressiva sobre o espanhol Villarreal, pelo placar de 6 a 0, na Liga dos Campeões da Europa, torneio que a equipe francesa também lidera.

Esteve ausente do confronto diante do Troyes o craque internacional marroquino Achraf Hakimi, uma vez que a comissão técnica comandada por Luis Enrique preferiu poupá-lo antes do período de data Fifa.

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