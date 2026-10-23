Lionel Messi esteve onde nenhum outro jogador de futebol havia estado antes, recebendo nesta sexta-feira o Prêmio Princesa das Astúrias de Esportes no histórico Teatro Campoamor, na cidade de Oviedo, tornando-se o primeiro jogador de futebol da história a conquistar este prestigiado prêmio de forma individual.

Uma cerimônia solene, presidida pelo rei e pela rainha da Espanha, Felipe VI e Letizia, ao lado da princesa Leonor e da infanta Sofia, e com a presença da rainha Sofia, foi testemunha da homenagem a uma trajetória que ultrapassou os limites do gramado para se tornar um símbolo mundial.

Constou no comunicado oficial do júri que a concessão do prêmio a Messi se deu: "em reconhecimento à sua trajetória esportiva, à sua solidariedade e ao respeito que conquistou do mundo com a sua humildade".

O júri acrescentou nas justificativas de sua decisão, que foram lidas no teatro: "Por ser o jogador mais premiado com títulos na história do futebol, por sua trajetória esportiva excepcional e seu talento extraordinário, por seus esforços beneficentes contínuos na promoção das oportunidades de acesso das crianças mais desfavorecidas à educação e aos cuidados de saúde, e por ter conquistado o respeito e a admiração de todos graças à sua perseverança, humildade e comprometimento com a equipe, o júri concordou em conceder o prêmio a Lionel Messi".

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Princesa Leonor: transformou o excepcional em rotina

O momento mais tocante da cerimônia foi quando a princesa Leonor fez o seu discurso, no qual destacou a "trajetória única de Messi", recordando uma eloquente descrição do jogador argentino feita por um ex-jogador do Sporting de Lisboa, que se tornou o mote desta noite histórica: "Ele transformou o excepcional em rotina, analisando o andamento da partida e tomando as decisões mais eficazes em frações de segundo, priorizando o interesse da equipe sobre os seus interesses pessoais".

A homenagem não negligenciou o lado humano da lenda. O júri elogiou a história de Messi de superação de dificuldades, começando pelos problemas de crescimento que enfrentou na infância, até chegar aos valores de perseverança, humildade e comprometimento com o trabalho coletivo que fizeram dele um exemplo mundial no campo do esporte.









Fora de campo: outra face da lenda

Fora dos limites dos gramados, o comprometimento social de Messi se manifesta em seu trabalho como embaixador da UNICEF desde 2010, e por meio das atividades da Fundação Lionel Messi, dedicada a promover as oportunidades de acesso das crianças necessitadas à educação e aos cuidados de saúde. Essa dimensão beneficente, segundo a Fundação Princesa das Astúrias, complementa a imagem de um atleta cujo impacto vai além de seus gols e títulos.

Messi dividiu os holofotes da cerimônia com uma seleta elite das mais destacadas personalidades mundiais nos campos da cultura, das ciências e da sociedade, com a lenda do rock Patti Smith recebendo o Prêmio das Artes e surpreendendo a todos com uma canção durante seu discurso, enquanto Julian Barnes recebeu o Prêmio de Letras, Christina Koch o Prêmio Concórdia, e Timothy Garton Ash o Prêmio de Ciências Sociais.

Também foram homenageados o Studio Ghibli na categoria de Comunicação e Humanidades, os cientistas David Klenerman, Shankar Balasubramanian e Pascal Mayer na categoria de Pesquisa Científica e Técnica, e o Repositório Global de Sementes de Svalbard na categoria de Cooperação Internacional.



