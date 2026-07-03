Em vídeo... A lenda dos Faraós: prevejo que o Marrocos chegue à final da Copa do Mundo

Ahmed Fathy, lenda da seleção egípcia, previu que o Marrocos chegará à final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina alcançou um feito sem precedentes no mundo árabe e africano ao ficar em quarto lugar na Copa do Mundo de 2022.

Nesta edição, o Marrocos vem se destacando, após terminar em segundo lugar no Grupo 3, com 7 pontos, graças ao empate com o Brasil e às vitórias sobre a Escócia e o Haiti.

Além disso, os Leões do Atlas conseguiram superar a Holanda nas oitavas de final nos pênaltis, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Ahmed Fathy afirmou, durante participação no programa “Faraó do Futebol”, no canal On Sport: “Prevejo que o Marrocos chegue à final da Copa do Mundo”.

Ele acrescentou: “A seleção marroquina é extremamente forte e impôs seu ritmo de forma marcante nas partidas que disputou até agora no torneio”.

Embora o apresentador do programa, Ahmed Khairi, tenha chamado a atenção de Fathi para o fato de que a seleção da França está no caminho do Marrocos, o lenda dos Faraós manteve sua previsão de que os Leões chegarão à final do torneio.

O Marrocos se prepara para enfrentar o Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo, enquanto a seleção francesa enfrentará o Paraguai.

Caso o Marrocos se classifique para as quartas de final, enfrentará os “Galo”, desde que estes superem o obstáculo do Paraguai.