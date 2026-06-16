Em vídeo... A lenda da França: a seleção do Senegal é a atual campeã da Copa Africana das Nações!

Robert Pérez, lenda do Arsenal e da seleção francesa, surpreendeu os torcedores ao descrever a seleção do Senegal como atual campeã da última edição da Copa Africana das Nações.

A seleção do Senegal enfrentou a França nesta terça-feira, no estádio MetLife, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo 9 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Antes do início da partida, Pérez declarou à versão francesa docanal “BeIN Sports”: “A seleção do Senegal é um time realmente fantástico; eles são os atuais campeões da última edição da Copa Africana das Nações”.

E acrescentou: “Eles têm um elenco muito forte e contam com excelentes jogadores que atuam nas principais ligas europeias, o que lhes confere grande experiência para disputar grandes eventos como a Copa do Mundo”.

E concluiu: “Os confrontos contra seleções africanas sempre foram difíceis, devido à sua força física e alta velocidade, e o Senegal é, sem dúvida, uma das seleções com as quais é preciso ter cuidado neste torneio”.

É digno de nota que Pérez descreveu a seleção do Senegal como campeã da África, apesar da decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de desclassificá-la da Copa das Nações, título que conquistou em janeiro passado, ao derrotar a seleção do Marrocos.

A Confederação Africana de Futebol decidiu, em março passado, considerar a seleção do Senegal perdedora da final por desistência, privando-a do segundo título de sua história, enquanto a seleção do Marrocos foi coroada campeã pela segunda vez.