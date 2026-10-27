Em vídeo: a arbitragem favoreceu o Marrocos? Mustapha Hadji responde à pergunta da Kooora com uma resposta enigmática

Mustapha Hadji, ídolo da seleção do Marrocos, deu uma resposta enigmática à pergunta da Kooora sobre as acusações de que a arbitragem teria favorecido o Marrocos.

A seleção marroquina chegou à final da Copa Africana de Nações de 2025, que foi sediada no início deste ano, contra Senegal, enquanto a identidade do campeão continental ainda é desconhecida, à espera da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) sobre o famoso caso.

O torneio foi marcado por acusações de que a arbitragem teria favorecido os anfitriões, e essas acusações se intensificaram na partida final, depois que os jogadores do Senegal manifestaram seu protesto contra a decisão do árbitro congolês Jean Jacques Ndala de marcar um pênalti a favor do Marrocos nos minutos finais do tempo normal da partida.

Os jogadores da seleção senegalesa deixaram o gramado em protesto contra a decisão da arbitragem, o que posteriormente provocou uma crise que ainda não terminou.

Questionado sobre essas acusações, Hadji não deu uma resposta definitiva, limitando-se a destacar a força da seleção do Marrocos dentro de campo e a pedir que o nível dos árbitros do continente seja elevado.

O ídolo da seleção marroquina disse, em entrevista em vídeo à Kooora que será publicada posteriormente: "A seleção do Senegal é muito, muito forte, e nós desejávamos vencer a Copa Africana dentro de campo, mas antes da final jogamos contra seleções também fortes, como Nigéria, Mali e Camarões, e portanto o caminho até a final foi difícil".

E acrescentou: "A seleção marroquina foi forte e superou todos os adversários dentro de campo, após apresentar um alto nível antes do problema que ocorreu na partida final".

Hadji encerrou suas declarações a esse respeito dizendo: "Espero que os árbitros africanos estejam em um nível elevado como os jogadores. Não é possível que as seleções africanas e os jogadores estejam em um nível maravilhoso e a arbitragem no continente esteja abaixo do nível".

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