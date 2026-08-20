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Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

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Em uma única frase, Simeone abre mão de Julián Álvarez diante da fúria da torcida

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J. Alvarez
Atlético de Madrid
D. Simeone
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O que está acontecendo no Atlético de Madrid?

Numa atitude chocante, o argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, provocou uma tempestade de polêmica ao se recusar a condenar os duros insultos dirigidos pela torcida de sua equipe ao astro do time, Julián Álvarez.

Simeone foi claro e categórico, durante a entrevista coletiva realizada após o confronto com o Málaga, quando foi questionado sobre os cânticos ofensivos que partiram da arquibancada sul do estádio Wanda Metropolitano, onde ecoaram em duas ocasiões distintas após o fim da partida.

O treinador argentino não foi além de uma única frase concisa, na qual disse: "Tenho muito respeito pela nossa torcida", sem tentar defender seu compatriota ou repudiar o que aconteceu.

A resposta de Simeone veio firme e surpreendente, pois ele não defendeu seu jogador, e sequer insinuou não ter ouvido os cânticos, um artifício ao qual o treinador argentino costuma recorrer para evitar o confronto direto com a torcida do rojiblanco.

Parece que a relação entre Julián Álvarez e a torcida do Atlético de Madrid chegou a um ponto sem retorno, já que uma ampla parcela dos torcedores não é mais capaz de suportar a forma como o atacante argentino tem lidado com sua possível transferência ao Barcelona, algo que expressaram com clareza e em graus variados de intensidade e ausência de autocontrole.

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O tom de raiva aumentou nas declarações dos torcedores ao microfone do jornalista Alejandro Gallego, quando um deles disse com irritação: "Que ele vá para o Barcelona ou para qualquer lugar que quiser, mas longe do Atlético de Madrid", enquanto outro ironizou: "Não me importo se ele assinar com o Carabanchel e começar a jogar no estádio La Mina", numa referência que o clube madrilenho rapidamente rechaçou com bom humor por meio de suas contas oficiais.

Um terceiro torcedor disse em tom categórico: "Não quero que ele fique. Se não deseja permanecer aqui, não é bem-vindo", enquanto muitos chegaram a exigir sua permanência como castigo, com a condição de que "passe a temporada inteira na arquibancada; não merece jogar um único minuto aqui".

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As ruas de Madri aguardam o que vai acontecer no próximo domingo, quando o Atlético de Madrid receberá o Villarreal no gramado do Wanda Metropolitano. E fica a pergunta mais importante: Simeone vai arriscar incluir Álvarez na escalação? E, caso isso aconteça, o atacante argentino terá um encontro marcado com um confronto direto e barulhento com a torcida de sua equipe pela primeira vez, uma torcida que — segundo fontes bem informadas de dentro do Wanda — ainda não esqueceu o que considera os "excessos" do jogador contra o clube.

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