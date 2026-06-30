Em uma palavra... Neuer revela sua posição sobre continuar na seleção alemã

Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, revelou sua posição sobre continuar na seleção alemã, após a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Paraguai causou uma surpresa ao eliminar a Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer nos pênaltis (4 a 3), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), durante a partida disputada na madrugada desta terça-feira, no estádio de Boston, nos Estados Unidos.

Neuer já havia anunciado sua aposentadoria da seleção anteriormente, mas voltou a defender a Alemanha na Copa do Mundo de 2026, na tentativa de corrigir o rumo da Mannschaft após as duas decepções anteriores nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.

No entanto, após a eliminação diante do Paraguai, o goleiro do Bayern de Munique confirmou que não vestirá mais a camisa da seleção alemã.

Quando a emissora alemã “ARD” perguntou a ele sobre a possibilidade de se aposentar do futebol internacional, o jogador de 40 anos respondeu “sim”, segundo informou a rede “Fußballmarkt”.

Com isso, Neuer encerrou definitivamente sua carreira internacional após 125 partidas (o quinto jogador com mais partidas internacionais) e a conquista da Copa do Mundo de 2014.



